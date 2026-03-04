Alle 20:30 del 4 marzo 2026, sul raccordo anulare di Roma si sono verificati problemi lungo la carreggiata interna a causa di un incidente. La circolazione è stata rallentata e si segnalano code in zona. La polizia è intervenuta per i rilievi e la gestione del traffico. Nessuna informazione su feriti o cause dell’incidente.

Luceverde Roma trovati problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare per un incidente è chiusa una corsia all'altezza di via Pontina Ci sono code a partire da via su via Salaria permangono rallentamenti e code tra Fidenza e aeroporto dell'Urbe in direzione del centro città dove lo ricordiamo si transita su carreggiata è ridotta sempre in tema di lavori ricordiamo quelli su via Ardeatina dove si transita senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta e via della Fotografia frequente e la formazione di rallentamenti e code all'Olimpico questa sera alle 21 la semifinale di andata di Coppa Italia tra Lazio ed... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-03-2026 ore 20:30

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo code a tratti tra lo svincolo Casilina e lo...

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori Verdi di viale Parco del Celio fino a...

PERCHÉ SOFFRIRE COME FARE C'È IL TABOR

Contenuti utili per approfondire Traffico Roma del.

Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Grandi eventi e viabilità, oggi la Roma-Ostia Half Marathon; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraio; La ZTL a Roma diventa a pagamento per le auto elettriche dal 1 luglio, è ufficiale.

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 19:30Luceverde Roma trovati problemi lungo la carreggiata interna del raccordo anulare per un incidente è chiusa una corsia all'altezza di via Pontina Ci ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla capitale tratto Urbano ... romadailynews.it

Roma, la città eterna intrappolata nel caos del traffico, si prepara a un ritardo che fa infuriare tutti: la Metro C non partirà prima del 2028. #Roma #MetroC #TrafficoRoma #MobilitàRoma #CaosRoma facebook