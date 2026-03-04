Traffico Roma del 04-03-2026 ore 18 | 30

Da romadailynews.it 4 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle 18:30 del 4 marzo 2026, il traffico a Roma si presenta intenso sulle principali strade consolari. La situazione è segnalata dalla centrale di monitoraggio, con code e rallentamenti che interessano diverse arterie principali della città. I veicoli si muovono lentamente in entrambe le direzioni, mentre alcune zone registrano congestioni più significative rispetto ad altre.

Luceverde Roma ben trovati i consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata esterna tra la Roma e più vicino La Romanina è tra Casilina e Tiburtina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e vegetale salari e più avanti tra Nomentana e Prenestina e tra via della Pisana e via Aurelia è aperta la tangenziale est è chiusa precedentemente per un incidente all'altezza del Bivio per la Roma Teramo in direzione dello Stadio Olimpico restano incolonnamenti a partire da viale Castrense proseguendo poi rallenta le code anche tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

traffico roma del 04 03 2026 ore 18 30
© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-03-2026 ore 18:30

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo code a tratti tra lo svincolo Casilina e lo...

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori Verdi di viale Parco del Celio fino a...

PERCHÉ SOFFRIRE COME FARE C'È IL TABOR

Video PERCHÉ SOFFRIRE? COME FARE? C'È IL TABOR

Contenuti e approfondimenti su Traffico Roma del.

Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Grandi eventi e viabilità, oggi la Roma-Ostia Half Marathon; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraio; La ZTL a Roma diventa a pagamento per le auto elettriche dal 1 luglio, è ufficiale.

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 16:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est è chiusa per un incidente ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 18:10Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per chiamo dalla capitale tratto Urbano ... romadailynews.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.