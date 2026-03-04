Traffico Roma del 04-03-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30 del 4 marzo 2026, il traffico a Roma si presenta intenso sulle principali strade consolari. La situazione è segnalata dalla centrale di monitoraggio, con code e rallentamenti che interessano diverse arterie principali della città. I veicoli si muovono lentamente in entrambe le direzioni, mentre alcune zone registrano congestioni più significative rispetto ad altre.

Luceverde Roma ben trovati i consueti spostamenti di queste ore sulle principali strade consolari in uscita dalla capitale sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata esterna tra la Roma e più vicino La Romanina è tra Casilina e Tiburtina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e vegetale salari e più avanti tra Nomentana e Prenestina e tra via della Pisana e via Aurelia è aperta la tangenziale est è chiusa precedentemente per un incidente all'altezza del Bivio per la Roma Teramo in direzione dello Stadio Olimpico restano incolonnamenti a partire da viale Castrense proseguendo poi rallenta le code anche tra... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

