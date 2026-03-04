Il traffico a Roma alle 16:30 del 4 marzo 2026 presenta alcune criticità. La piattaforma di info-mobilità di Roma segnala problemi sulla rete stradale, con rallentamenti e congestioni in diverse zone della città. La segnalazione, curata da luce verde e Roma servizi per la mobilità, informa gli utenti di possibili disagi durante le operazioni di viaggio.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità problemi sulla tangenziale est è chiusa per un incidente all'altezza del Bivio per la Roma Teramo in direzione dello Stadio Olimpico inevitabili ripercussioni per il traffico in fila da viale Castrense difficoltà anche sul tratto Urbano della A24 roma-teramo code da via Fiorentini si sta in fila poi su via Salaria 3 a Fidene l'aeroporto dell'Urbe in direzione del centro città dove lo ricordiamo si transita su carreggiata è ridotta sempre in tema di lavori ricordiamo quelli su via Ardeatina dove si transita senso unico alternato tra via di Grotta Perfetta a. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Roma del 04-03-2026 ore 16:30

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità sul raccordo code a tratti tra lo svincolo Casilina e lo...

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità proseguono i lavori Verdi di viale Parco del Celio fino a...

PERCHÉ SOFFRIRE COME FARE C'È IL TABOR

Tutto quello che riguarda Traffico Roma del.

Temi più discussi: Oggi blocco del traffico a Roma. Tutte le informazioni: fasce orarie, deroghe e divieti; Grandi eventi e viabilità, oggi la Roma-Ostia Half Marathon; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraio; Roma: dal 1° luglio 2026 anche le elettriche pagano la Ztl.

Traffico Roma del 04-03-2026 ore 08:30Luceverde Roma Buongiorno Bentrovati traffico intenso con code Data l'ora su tutte le strade d'accesso al centro sul Raccordo Anulare abbiamo ... romadailynews.it

Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 15:25Astral infomobilità un cordiale Buon pomeriggio e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio delle autostrade ... romadailynews.it

Roma, la città eterna intrappolata nel caos del traffico, si prepara a un ritardo che fa infuriare tutti: la Metro C non partirà prima del 2028. #Roma #MetroC #TrafficoRoma #MobilitàRoma #CaosRoma facebook