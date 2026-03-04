Traffico Roma del 04-03-2026 ore 07 | 30

Alle 07:30 di mercoledì 4 marzo, il traffico a Roma presenta alcune criticità sul Raccordo Anulare, dove si registrano code e rallentamenti. La situazione viene segnalata dalla redazione di Luceverde Roma, che monitora costantemente gli spostamenti dei mezzi lungo le principali arterie della città. Nessuna informazione su incidenti o chiusure, ma la circolazione risulta complessivamente congestionata in alcune zone.

Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione mercoledì 4 marzo ben trovati sul Raccordo Anulare abbiamo cose in carreggiata interna a partire dalla Casilina fino all'uscita Ardeatina in carreggiata esterna rallentamenti con code dall'uscita Prenestina allo svincolo Tiburtina e poi nel quadrante nord e tra le uscite Salaria e Flaminia sempre in carreggiata esterna rallentamenti con possibili code a partire dall'uscita di fare Ottavia fino alla via Aurelia sul tratto Urbano della Roma L'Aquila rallentamenti con code dal raccordo alla tangenziale est poi in tangenziale ci sono incolonnamenti dalla stazione Tiburtina fino alla sala disagi sulla. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

