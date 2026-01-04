Traffico Roma del 04-01-2026 ore 07 | 30

Ben trovati da Luceverde Roma. Per il ponte dell’Epifania, fino al 6 gennaio, sono attive linee di trasporto gratuite e servizi speciali per facilitare gli spostamenti in città. Le ZTL del centro e del Tridente sono attive con orari estesi, mentre le restrizioni sulla viabilità interessano zone come il Foro Italico e Lungotevere. Si consiglia di pianificare gli spostamenti considerando le limitazioni in vigore durante questa festività.

Luceverde Roma ben trovati numerosi turisti presenti in città per trascorrere il ponte dell'epifania ricordiamo che fino al 6 gennaio per raggiungere il centro oltre alla rete ordinaria di bus tram e metropolitane sono in servizio anche le linee gratuite free uno è fra i due è la linea elettrica 100 le prime due rispettivamente da Termini e da Piazzale dei Partigiani raggiungono Largo Chigi e sono attive tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 21 mentre la linea 100 si sposta tra via Veneto il tridente Piazza Cavour ed è attiva tutti i giorni con orario compreso tra le 9 e le 20 le ZTL del centro del Tridente restano attive ogni giorno della settimana fino al 6 gennaio al centro dalle 6:30 alle 18 mentre nella ZTL del Tridente vige un'estensione della fascia oraria e non si può scendere dalle 6:30 alle 20 e alle 12:30 all'Olimpico Lazio Napoli previsti i consueti provvedimenti relativi alla sicurezza la viabilità nell'area del Foro Italico prima e dopo la gara possibile percussioni al Flaminio al della Vittoria e soprattutto sul Lungotevere e sulla tangenziale spostamenti agevolati dal fermo dei mezzi pesanti oggi domenica dalle 9 alle 22 Salvo i casi autorizzati dalla legge lo stop si ripeterà domani lunedì dalle 16 alle 22 ancora martedì 6 gennaio dalle 9 alle 22 bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

