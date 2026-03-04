Traffico Lazio del 04-03-2026 ore 09 | 30

Alle 9:30 del 4 marzo 2026, il traffico nella regione Lazio viene monitorato attraverso il servizio di Roma infomobilità, gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità. Le due organizzazioni collaborano per fornire aggiornamenti in tempo reale sulla situazione delle strade e sulle eventuali criticità in tutta l’area. Le informazioni vengono trasmesse ai cittadini tramite canali ufficiali e sistemi di comunicazione dedicati.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità tra loro abbiamo rallenta con code su tutte le principali strade consolari in entrata verso il centro altrettanto per quanto riguarda il raccordo anulare Dov'è il traffico indica più intenso con rallentamenti a tratti un po' su tutto l'anello in tangenziale incolonnamenti dalla stazione Tiburtina fino alla Salaria in direzione dello Stadio Olimpico a complicare la situazione un incidente avvenuto proprio all'altezza della Salaria e ci sono disagi sulla stessa Salaria devo altre intenso si sommano i lavori all'altezza dell'aeroporto dell'Urbe inevitabili. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Lazio del 04-03-2026 ore 09:30 Traffico Lazio del 03-03-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati traffico intenso con code a tratti sulla via Pontina da Spinaceto alla Cristoforo Colombo trafficato anche il percorso Urbano... Traffico Lazio del 04-01-2026 ore 09:30luce verde Lazio Bentrovati pochi gli spostamenti sulla principale rete viaria della Regione possibile un aumento del traffico nel corso della... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Traffico Lazio del Temi più discussi: Minturno: Chiusura temporanea al traffico veicolare e divieto di sosta su ambo i lati in via Simonelli, altezza sottopasso FF.SS: lavori di sostituzione rete gas metano interrata, dal 2 marzo al 6 marzo 2026 ore 8:00 – 17:00; Frosinone, via al cantiere per la maxi rotatoria a De Matthaeis: come cambia la viabilità in centro; Terra dei fuochi, confisca da 205 milioni per i fratelli Pellini; Torino-Lazio, Simeone segna ed esulta come… Sal Da Vinci. Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-03-2026 ore 08:40Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con le code sulla Pontina a ... romadailynews.it Traffico Lazio del 01-03-2026 ore 17:30Luceverde Roma Buonasera Bentrovati giornata con traffico Tutto sommato scorrevole con spostamenti a breve e medio raggio tipici di questo periodo ... romadailynews.it LA VOSTRA NOTIZIA. Nuova strada chiusa al traffico Via Cupa Scandito, all’incrocio tra via Lazio e via De Curtis è apparsa questa transenna con divieto di transito La strada è divenuta molto pericolosa con delle voragini che ostruiscono l’intera carreggiata e facebook