Traffico Lazio del 04-01-2026 ore 09 | 30

Traffico in Lazio al 04-01-2026 alle 09:30. La principale rete viaria presenta pochi spostamenti, con possibili aumenti nel corso della giornata a causa di rientri post-capodanno e partenze per l’Epifania. Sono in vigore restrizioni ai mezzi pesanti fino alle 22. Si segnalano lavori sulla via Salaria e sulla superstrada Sora-Cassino, con possibili rallentamenti. Si raccomanda prudenza, in particolare in condizioni di maltempo.

luce verde Lazio Bentrovati pochi gli spostamenti sulla principale rete viaria della Regione possibile un aumento del traffico nel corso della giornata sia per i rientri di Capodanno e sia per le partenze per l'epifania spostamenti agevolati dallo Stop dei mezzi pesanti fermi fino alle 22 Salvo naturalmente casi autorizzati dalla legge dopo che si ripeterà domani lunedì dalle 16 alle 22 e anche martedì 3 gennaio dalle 9 alle 22 prudenza per il maltempo che sta interessando la regione con piogge e temporali anche di forte intensità un'ulteriore invito la massima prudenza nella guida ricordiamo che in caso di pioggia il limite massimo di velocità in autostrada scende a 110 km orari proseguono i lavori sulla via Salaria con riduzione di carreggiata in fascia oraria 718 in tratti saltuari tra la zona industriale di Rieti e Santa Rufina nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti nelle ore di traffico più intenso prorogati al 12 gennaio lavori in provincia di Frosinone sulla superstrada Sora Cassino resta chiusa in corrispondenza della galleria capodichina Ci troviamo tra Atina superiore e Belmonte Castello le deviazioni sulla provinciale 259 bene tutto Grazie per l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

