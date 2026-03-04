Traffico di rifiuti nella ' Terra dei Fuochi' confiscati oltre 200 milioni di euro ai fratelli Pellini

Nella 'Terra dei Fuochi' sono stati confiscati più di 204 milioni di euro ai fratelli Pellini, imprenditori di Acerra coinvolti nel settore dello smaltimento e riciclo dei rifiuti. L'operazione ha portato alla confisca di un patrimonio rilevante, evidenziando l'ampiezza delle attività economiche legate al traffico di rifiuti nella zona.

Nel 2017, il patrimonio dei tre fratelli – Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini, attivi nel settore dello smaltimento e riciclo dei rifiuti – fu sequestrato dopo la condanna definitiva per disastro doloso continuato Confiscato un patrimonio da oltre 204 milioni di euro riconducibile ai fratelli Pellini, imprenditori di Acerra attivi nel settore dello smaltimento e riciclo dei rifiuti. Il provvedimento è stato eseguito dai militari del nucleo di polizia economico-finanziaria – G.I.C.O. della guardia di finanza di Napoli su decreto del tribunale di Napoli – sezione misure di prevenzione. La confisca rappresenta l'ultimo passaggio di un procedimento giudiziario iniziato nel 2017, quando il patrimonio dei tre fratelli – Giovanni, Cuono e Salvatore Pellini – fu sequestrato dopo la condanna definitiva per disastro doloso continuato.

Rimozione dei rifiuti nella Terra dei Fuochi, ricognizione con il commissario Vadalà in Prefettura

