Terra dei Fuochi Viminale | Messi a disposizione 2 milioni di euro per i comuni

Il Ministero dell’Interno ha destinato 2 milioni di euro ai comuni della Terra dei Fuochi, a causa delle continue emergenze ambientali nella zona. Con questa somma, le amministrazioni locali potranno acquistare strumenti e attrezzature per migliorare la sorveglianza e la pulizia delle aree più colpite. Nei prossimi mesi, i sindaci intendono avviare interventi mirati per limitare i danni delle discariche abusive e delle sostanze tossiche.

"Ammontano complessivamente a 2 milioni di euro le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'interno per i comuni della 'Terra dei fuochi'. Le somme, a valere sul Fondo Unico Giustizia, saranno ripartite fra l'area metropolitana di Napoli e la provincia di Caserta, per un importo rispettivamente di 1.240mila e 760mila euro. Lo stanziamento punta a rafforzare l'azione di presidio e controllo del territorio, attraverso l'assunzione a tempo determinato di personale della Polizia locale e il pagamento del lavoro straordinario, insieme all'installazione di sistemi di videosorveglianza collegati con le sale operative delle Forze dell'Ordine".