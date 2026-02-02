Il piano per rilanciare Civitavecchia | zona logistica semplificata transizione energetica e lavoro

A Civitavecchia si lavora già per rilanciare il futuro della città. Il piano punta a semplificare la zona logistica, accelerare la transizione energetica e creare nuovi posti di lavoro. Sindaco e imprenditori si incontrano per mettere in moto progetti concreti e dare una spinta allo sviluppo locale. La strada è tracciata, ora si aspetta di vedere i primi risultati.

Civitavecchia, 2 febbraio 2026 – Transizione energetica, rilancio industriale, innovazione e sviluppo del settore logistico. Sono queste le priorità del piano di reindustrializzazione dell'area di Civitavecchia affidato a Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico, nominata Commissario straordinario del Governo. La nomina del Commissario e gli obiettivi La nomina, proposta dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e formalizzata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, assegna al Commissario il compito di coordinare il completamento dei progetti di riconversione industriale, accelerare la produzione di energia da fonti rinnovabili, sostenere le imprese, tutelare l'occupazione e attrarre investimenti strategici.

