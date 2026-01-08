SìParte! incontro pubblico del Comitato per il Sì al Referendum Costituzionale

Venerdì 9 gennaio alle 18.00, presso la sala “De Sica” dell’Hotel Europa Art a Caserta, si svolgerà l’incontro pubblico “SìParte!” promosso dal Comitato per il Sì al Referendum costituzionale. L’evento, parte del ciclo “SìSepara” organizzato dalla Fondazione Luigi Einaudi, affronta il tema della separazione delle carriere della magistratura, offrendo un’occasione di approfondimento e confronto sulla riforma in discussione.

Prenderà il via venerdì 9 gennaio alle 18.00, presso la sala "De Sica" dell'Hotel Europa Art di Via Roma a Caserta, il ciclo di incontri pubblici in Terra di Lavoro del Comitato per il Sì al Referendum costituzionale sulla separazione delle carriere della magistratura, SìSepara, promosso dalla Fondazione Luigi Einaudi. "SìParte!" – questo il titolo del primo incontro di informazione sui contenuti e sulle ragioni della riforma – sarà un appuntamento finalizzato a comprendere appieno, attraverso voci autorevoli, il senso di una riforma che propone di inserire in Costituzione la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti, delineando due percorsi distinti che si incontrano esclusivamente nel processo, nel rispetto dei ruoli, per garantire al cittadino un giudice imparziale e un pubblico ministero forte e autonomo.

