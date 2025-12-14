Livorno ancora furti nelle case | rubati soldi e gioielli da un appartamento in via Collinet

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Livorno si intensifica l’allarme furti nelle abitazioni, con episodi che seminano preoccupazione tra i residenti. L’ultimo episodio, avvenuto sabato 13 dicembre, ha coinvolto un appartamento in via Collinet, dove i ladri hanno portato via soldi e gioielli, contribuendo a una serie di episodi che stanno scuotendo la città.

Prosegue l'ondata di furti nelle case che da un paio di mesi sta tenendo in apprensione i cittadini. Questa volta nel mirino dei ladri è finito un appartamento in via di Collinet, spiacevolmente ‘visitato’ nella giornata di ieri, sabato 13 dicembre. Secondo quanto emerso, ignoti si sono. Livornotoday.it

Furto a casa del sindaco: «È stata una sensazione bruttissima». I ladri si cibano anche dei panettoni - REVINE LAGO –Ladri in azione domenica sera nella casa del sindaco Massimo Magagnin, situata nel territorio di Tovena, frazione di Cison di Valmarino. nordest24.it

In casa disabitata deposito di fucili rubati, 2 denunciati - in una casa disabitata nel centro di Livorno dove i carabinieri sono stati chiamati per una sospetta intrusione di estranei, si pensava a un ... ansa.it

livorno ancora furti nelle case rubati soldi e gioielli da un appartamento in via collinet

© Livornotoday.it - Livorno, ancora furti nelle case: rubati soldi e gioielli da un appartamento in via Collinet

ACCENDE UN COMPUTER RUBATO, GEOLOCALIZZATO E ARRESTATO

Video ACCENDE UN COMPUTER RUBATO, GEOLOCALIZZATO E ARRESTATO