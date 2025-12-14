Livorno ancora furti nelle case | rubati soldi e gioielli da un appartamento in via Collinet

A Livorno si intensifica l’allarme furti nelle abitazioni, con episodi che seminano preoccupazione tra i residenti. L’ultimo episodio, avvenuto sabato 13 dicembre, ha coinvolto un appartamento in via Collinet, dove i ladri hanno portato via soldi e gioielli, contribuendo a una serie di episodi che stanno scuotendo la città.

Prosegue l'ondata di furti nelle case che da un paio di mesi sta tenendo in apprensione i cittadini. Questa volta nel mirino dei ladri è finito un appartamento in via di Collinet, spiacevolmente 'visitato' nella giornata di ieri, sabato 13 dicembre. Secondo quanto emerso, ignoti si sono.

