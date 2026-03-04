Torna l’edizione di primavera di Passioni in Fiera ad Arezzo, prevista per il 4 marzo 2026. Si tratta di un evento fieristico dedicato agli hobby, che riunisce espositori e visitatori interessati a diverse passioni e collezioni. La manifestazione si svolge in un quartiere espositivo della città e coinvolge aziende e appassionati provenienti da varie regioni. La fiera si svolge durante tutto il fine settimana.

Arezzo, 4 marzo 2026 – “Un evento fieristico di grande appeal, dedicato al mondo degli hobby dove creatività, artigianato, sport e benessere si incontrano per dare vita a un’esperienza unica e che ha avuto davvero un grande e crescente successo nelle scorse edizioni tanto da portare alla realizzazione di due eventi all’anno, per una due-giorni pensata per gli amanti della manualità, del fai-da-te, dello sport, del vivere sano e di tutto ciò che alimenta l’anima e il corpo”. Lancia cosi Ferrer Vannetti, presidente di Arezzo Fiere e Congressi, l’ormai tradizionale appuntamento di primavera con “Passioni in Fiera”, in programma sabato 7 e domenica 8 marzo presso il centro fieristico aretino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

