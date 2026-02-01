Tennis a Cesenatico il Challenger Atp Start Romagna Cup | Glinka e Bertola prime teste di serie

Cesenatico torna a vivere il grande tennis con il Challenger Atp

Cesenatico riapre le sue porte al grande tennis. Con il sorteggio dei tabelloni di qualificazione e principale ha preso ufficialmente il via la “Start Romagna Cup” – 1° Trofeo Città di Cesenatico, nuovo Challenger Atp 50 (montepremi € 56.700) che terrà banco fino a domenica 8 febbraio sui campi in cemento indoor del Circolo Tennis “Godio”, in passato teatro di una Winter Cup giovanile con protagonista un certo Roger Federer e di tornei Itf: si parte dunque domenica con i primi dodici incontri delle qualificazioni (inizio fissato alle ore 10 dal supervisor Riccardo Ragazzini, ingresso 5 euro), mentre il turno decisivo si svolgerà poi lunedì prima dell’avvio del main draw.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Cesenatico si prepara ad ospitare il primo torneo ATP Challenger 50

