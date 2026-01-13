Como Fairplay Tour Teatro Sociale e città | storie di teatro e sport a Como insieme a Slow Lake Como

Il Como Fairplay Tour, in programma sabato 17 gennaio alle ore 10.00 in collaborazione con Slow Lake Como, è una visita guidata che unisce la scoperta del Teatro Sociale di Como, noto come “Piccola Scala”, a una passeggiata nel centro cittadino. Inserito nella stagione 2025/26 Fairplay del Teatro Sociale, il tour offre un’occasione per conoscere la storia di teatro e sport della città in modo semplice e rispettoso.

