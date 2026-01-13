Como Fairplay Tour Teatro Sociale e città | storie di teatro e sport a Como insieme a Slow Lake Como
Il Como Fairplay Tour, in programma sabato 17 gennaio alle ore 10.00 in collaborazione con Slow Lake Como, è una visita guidata che unisce la scoperta del Teatro Sociale di Como, noto come “Piccola Scala”, a una passeggiata nel centro cittadino. Inserito nella stagione 2025/26 Fairplay del Teatro Sociale, il tour offre un’occasione per conoscere la storia di teatro e sport della città in modo semplice e rispettoso.
Il Como Fairplay Tour, in programma sabato 17 gennaio alle ore 10.00 in collaborazione con Slow Lake Como, si inserisce all’interno della Stagione 202526 Fairplay del Sociale di Como e sarà una visita guidata che unisce la scoperta del Teatro Sociale, noto come “Piccola Scala”, a una passeggiata. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Leggi anche: Gospel solidale al Teatro Sociale di Como
Leggi anche: Crowdfunding per il Foyer del Teatro Sociale di Como
Como Fairplay Tour Teatro Sociale e città: storie di teatro e sport a Como insieme a Slow Lake Como; Teatro Sociale, “Don Quichotte” chiude la stagione d’opera; I laghi del Varesotto al ritmo lento della bicicletta approdano su Rainews24; Luino: libri, arte e teatro per iniziare il 2026.
Como Fairplay Tour Teatro Sociale e città: storie di teatro e sport a Como insieme a Slow Lake Como - Il Como Fairplay Tour propone un racconto accessibile e curioso, fatto di risultati sportivi, percorsi personali e aneddoti, senza retorica, in dialogo con l’attuale stagione FAIRPLAY del Teatro ... quicomo.it
Teatro Sociale di Como, al via la vendita dei biglietti per la stagione 2025/26 “Fairplay” - Da sabato 6 settembre biglietti acquistabili per la stagione “Fairplay”, tra sport, cultura e grandi eventi, con il ritorno di Riccardo Muti È tutto pronto per l’apertura della biglietteria del Teatro ... ciaocomo.it
Como, la nuova stagione del Teatro Sociale strabilia: campo di calcio al posto delle poltrone (e molto altro, ovvio) - Dopo un triennio dedicato alla natura che ci circonda, dall’acqua allo spazio, passando per la terra, il Teatro Sociale di Como ha deciso di dedicare un triennio all’Uomo. comozero.it
Buona Epifania #epifania #Holidays #Motivazione #swimming #fairplay #training #PallanuotoComo #PassionePallanuoto #sportivo #10AnniPNC #TeamSpirit #ball #SportCheUnisce #StayTuned #CiSiamoQuasi #vincolo #bene #VincoloSportivo #cultura - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.