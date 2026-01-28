Màkari 5 | quando torna Claudio Gioè e le prime anticipazioni sulla trama

Claudio Gioè torna sul set in Sicilia per le riprese di Màkari 5. L’attore riprende il suo ruolo di giornalista-detective, mentre le prime anticipazioni sulla trama fanno intuire che anche questa stagione sarà ricca di colpi di scena. Le riprese sono in corso e i fan aspettano con ansia il ritorno della serie.

Il giornalista-detective più amato della TV torna in pista, la Sicilia torna set a cielo aperto Sapevamo che non sarebbe finita. Sapevamo che non sarebbe finita così, eppure un po’ di strizza c’era, inutile negarlo. Dopo mesi di “si dice” e indiscrezioni sussurrate a mezza voce, finalmente abbiamo la data: a marzo Claudio Gioè torna a vestire i panni (stropicciati il giusto) di Saverio Lamanna. Non è solo una notizia per i fan della domenica, è la conferma che quel mix strano di giallo e simpatia siciliana funziona ancora alla grande. Il cantiere della quinta stagione è ufficialmente aperto. E non pensate al solito compitino portato a casa per inerzia, perché qui la faccenda si fa seria. 🔗 Leggi su Novella2000.it

