Torna giù l' inquinamento da polveri sottili annullate misure antismog a Milano

4 mar 2026

Martedì 3 marzo i valori di PM10 rilevati da Arpa sono tornati nella norma a Bergamo, Milano e Mantova. Di conseguenza, a partire da giovedì 5 marzo, le misure antismog di primo livello sono state disattivate in queste tre province. A Monza-Brianza, invece, le medie di inquinamento sono rimaste stabili, mantenendo attive le restrizioni.

