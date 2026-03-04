Torna giù l' inquinamento da polveri sottili annullate misure antismog a Milano

Martedì 3 marzo i valori di PM10 rilevati da Arpa sono tornati nella norma a Bergamo, Milano e Mantova. Di conseguenza, a partire da giovedì 5 marzo, le misure antismog di primo livello sono state disattivate in queste tre province. A Monza-Brianza, invece, le medie di inquinamento sono rimaste stabili, mantenendo attive le restrizioni.

Tornano normali i valori di PM10 rilevati da Arpa martedì 3 marzo a Bergamo, Milano e Mantova, motivo per cui a partire da giovedì 5 marzo saranno disattivate le misure antinquinamento di “primo livello” in queste tre province, mentre resteranno attive a Monza-Brianza dove le medie registrate. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Polveri sottili oltre i limiti, da giovedì scattano le misure emergenziali anche in Bassa RomagnaMercoledì 14 gennaio 2026 stato emesso il bollettino regionale relativo alla qualità dell’aria, che evidenzia sforamenti del livello ammesso delle... Leggi anche: Inquinamento a Bagnoli: polveri sottili superano i limiti di legge, allerta crescente. Contenuti utili per approfondire Torna giù l'inquinamento da polveri.... Discussioni sull' argomento Industrie energivore, emissioni giù del 42% ma la transizione rallenta; Foreste dopate di azoto: la respirazione del suolo collassa; Video. In un villaggio della Georgia torna Berikaoba, antico festival pagano di primavera; Ciociaria soffocata dallo smog: Fontana denuncia l'emergenza inquinamento. Torna giù l'inquinamento da polveri sottili, annullate misure antismog a MilanoTornano normali i valori di PM10 rilevati da Arpa martedì 3 marzo a Bergamo, Milano e Mantova, motivo per cui a partire da giovedì 5 marzo saranno disattivate le misure antinquinamento di primo ... milanotoday.it Alex Schwazer torna in gara, mezza maratona ad Alessandria La marcia introduce la mezza maratona. Schwazer, oro olimpico, si prepara x.com Riapre la Trattoria delle Cozze: da sabato 7 marzo 2026 torna il gusto del mare #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook