Inquinamento a Bagnoli | polveri sottili superano i limiti di legge allerta crescente

L’aria a Bagnoli è sempre più pesante da respirare. Le polveri sottili superano regolarmente i limiti stabiliti dalla legge, creando un’onda di preoccupazione tra i residenti. Le centraline segnalano valori elevati che non accennano a scendere, e le autorità sono in allerta. La situazione si aggrava giorno dopo giorno, e ora si pensa a interventi immediati per arginare il problema.

Inquinamento atmosferico a Bagnoli: dati allarmanti sulla qualità dell'aria. Registrati picchi di 200 µgm³ legati ai complessi lavori di bonifica in corso. A Bagnoli, l'aria torna a essere sotto osservazione a causa dell'aumento delle polveri sottili. Secondo le rilevazioni dell'Arpac (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania), sono stati segnalati superamenti significativi delle soglie massime di PM10 nei primi giorni di febbraio. Mentre prosegue il cantiere per l'America's Cup, i dati rivelano livelli di inquinamento superiori rispetto ad altre aree di Napoli, spingendo le autorità a intensificare le misure di mitigazione per tutelare la salute dei residenti e l'ambiente circostante.

