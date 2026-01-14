Polveri sottili oltre i limiti da giovedì scattano le misure emergenziali anche in Bassa Romagna
A partire da giovedì 15 gennaio 2026, in Bassa Romagna vengono adottate misure emergenziali a causa dello sforamento dei limiti di polveri sottili. Il bollettino regionale del 14 gennaio segnala livelli oltre i parametri consentiti, rendendo necessarie misure di contenimento per tutelare la qualità dell’aria e la salute pubblica.
Mercoledì 14 gennaio 2026 stato emesso il bollettino regionale relativo alla qualità dell’aria, che evidenzia sforamenti del livello ammesso delle polveri sottili nel territorio provinciale. Nelle giornate di giovedì 15 e venerdì 16 dicembre saranno pertanto in vigore le misure emergenziali. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
