Si presenta all’asilo come babyistter scatta l’allarme della maestra La fuga e l’errore per la foto | il caso di Monteverde a Roma

Un bambino di tre anni si è presentato all’asilo come baby sitter, scatenando l’allarme della maestra. La scena ha provocato il panico tra insegnanti e genitori, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La confusione è aumentata quando si è scoperto che il piccolo aveva scattato una foto, scambiandola per un gioco. La polizia ha verificato la situazione e ha chiarito che non c’è stato alcun tentativo di rapimento. La vicenda si è conclusa con la rassicurazione per tutti i presenti nel quartiere di Monteverde.

Caso chiuso sul presunto tentato rapimento di una bambina di 3 anni in una scuola del quartiere Monteverde a Roma. Le indagini della polizia hanno accertato che si è trattato di un equivoco: una babysitter filippina di circa 35 anni, al suo primo giorno di lavoro, ha sbagliato ingresso nel plesso scolastico che ospita sia una materna sia una primaria. La donna ha mostrato a una collaboratrice scolastica una foto di una bambina che doveva prelevare, ma l’immagine risaliva a qualche anno prima. La bidella, credendo di riconoscerla, l’ha indirizzata in una classe. La maestra, non vedendo alcuna delega e notando che la bambina non riconosceva la donna, ha fatto scattare l’allarme.🔗 Leggi su Open.online Roma, falso allarme sul tentato rapimento a Monteverde: chiarito il caso della babysitterA Monteverde, a falso allarme ha fatto temere un tentato rapimento, ma le indagini hanno chiarito tutto. Roma, si finge babysitter per rapire una bambina da una scuola di Monteverde: “Aveva anche la sua foto sul telefono”Una donna si è presentata come babysitter a una scuola di Monteverde per rapire una bambina, portando con sé anche una sua foto sul telefono. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Il Governo approva il disegno di legge per l’attuazione del Patto migrazione e asilo; Riapre l’asilo nido comunale Gabelli dopo la chiusura durante l’emergenza Covid; Scuola, iscrizioni 2026/2027: presentazione domande dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026; Vandali all’asilo nido di Maglie, Sticchi: Sconfitta per tutti. Si presenta all’asilo come babyistter, scatta l’allarme della maestra. La fuga e l’errore per la foto: il caso di Monteverde a RomaLe educatrici si erano insospettite davanti a una donna che non avevano mai visto e che reclamava una bambina. La foto vecchia della piccola e l'equivoco che ha scatenato il panico su un presunto tent ... open.online Si presenta all’asilo e cerca di rapire una bambina: shock in ItaliaMomenti di forte preoccupazione in una scuola dell’infanzia di Roma, nel quartiere Monteverde, dove una donna si sarebbe presentata come baby sitter tentando ... thesocialpost.it Si presenta all'asilo come babyistter, scatta l'allarme della maestra. La fuga e l'errore per la foto: il caso di Monteverde a Roma x.com Una donna non identificata si è presentata nella scuola dell'infanzia comunale 'Guglielmo Oberdan' di Largo Ravizza, nel quartiere Monteverde a Roma, a metà mattina di mercoledì scorso, dicendo al personale scolastico di essere una baby sitter e di dover p facebook