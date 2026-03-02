napoli de bruyne torna in gruppo e mette il torino nel mirino

Il 2 marzo 2026, il Napoli comunica che Kevin De Bruyne è tornato ad allenarsi con il gruppo e si prepara per la prossima partita contro il Torino. Il club ha inoltre annunciato che la sfida si terrà allo stadio di Napoli e che la formazione è pronta a mettere nel mirino gli avversari. La partita segnerà il ritorno ufficiale del centrocampista belga dopo un periodo di assenza.

Napoli, 2 marzo 2026 – È il 25 ottobre 2025, il Napoli sta affrontando l'Inter in casa. Al 33', dopo il contatto tra Di Lorenzo e Mkhitaryan, l'arbitro Mariani indica il dischetto. Dagli undici metri si presenta De Bruyne, che batte Sommer e porta il Napoli in vantaggio. Per il belga, però, si tratterà dell'ultimo pallone toccato con la maglia azzurra, dato che poco dopo sarà costretto ad abbandonare il campo per un problema muscolare. Nei giorni successivi arriva l'esito degli esami: lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra, operazione necessaria. 2025 finito, inizio del 2026 tutto dedicato alla riabilitazione. Ora, dopo 4 mesi, l'ex Manchester City è tornato ad allenarsi col gruppo ed è pronto per calcare nuovamente il campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

