Armani divise da 9 Pausini interpreta l' inno | 5,5 Rai da 5 Le pagelle della cerimonia d' apertura

La cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano Cortina ha regalato emozioni e qualche sorpresa. Armani ha vestito le divise da 9, mentre Pausini ha interpretato l’inno con un 5,5. La Rai ha ottenuto un voto di 5. La serata ha messo in mostra momenti belli, qualche errore e tante aspettative per le gare che arriveranno.

La top model Vittoria Ceretti consegna la bandiera al corpo dei corazzieri, prima di lasciare la scena a Laura Pausini. È la conclusione dell'ultima sfilata firmata da Giorgio Armani, scomparso lo scorso 4 settembre. I colori bianco rosso e verde dominano la passerella, formando un tricolore mobile. Splendide anche le divise degli atleti italiani. Elegantissima in nero, si tocca spesso il cuore con la mano mentre intona l'inno. Intona per modo di dire, visto che canta in playback. Nulla da eccepire sulla qualità tecnica del prodotto ma le parole di Mameli richiedono passione, non interpretazione.

