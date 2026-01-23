Sicurezza in centro il comitato dei residenti | Le divise non bastano servono piani commerciali e urbanistici veri

Il comitato dei residenti nel centro sottolinea che, sebbene le forze dell'ordine siano impegnate, sono necessari piani urbanistici e commerciali efficaci per garantire una maggiore sicurezza. Solo con strategie integrate si potrà affrontare con successo le sfide della zona, migliorando la qualità della vita e prevenendo situazioni di rischio. La collaborazione tra istituzioni e comunità è fondamentale per creare un ambiente più sicuro e sostenibile.

"L'impegno delle forze dell'ordine c'è, ma da solo non può bastare: servono regole urbanistiche e commerciali nuove". È il bilancio del comitato 'Orgogliosi forlivesi', composto dai residenti del centro storico, dopo un incontro in Questura con i rappresentanti delle forze dell'ordine, durante il.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche: "Ai lavoratori di Cerano non bastano le parole, ora servono progetti veri"

Leggi anche: Lissone, residenti e politici uniti: “Basta con vandali e ladri, servono le telecamere di sicurezza”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Polizia Locale, un anno di controlli e risultati: sicurezza al centro dell’azione sul territorio; Sicurezza in centro e stazione, Il Comune di Bologna: Il Governo ci dedichi la giusta attenzione con agenti e risorse; Turismo, qualità e sicurezza al centro della strategia del governo; Viabilità e sicurezza al centro del tour del presidente Di Stefano con le amministrazioni di Veroli, Alatri, Ferentino e Sgurgola.

Sicurezza in centro a Sarzana, arrivano le telecamere nelle zone ad alta criticitàSarzana, 17 dicembre 2025 – Il secondo tratto di via via Pietro Gori e via Mazzini, in corrispondenza della Cattedrale di Santa Maria. Poi vicolo Bonicella, all’altezza della Casa del mutilato che ... lanazione.it

Sicurezza, dati in Prefettura. Il piano per treni, scuole e per il centro cittadinoIeri la riunione del Comitato con il sindaco e le forze dell’ordine della provincia. Lotta alla mala movida e poi la prevenzione per tutelare anche gli studenti. . Le forze dell’ordine sono pronte ad ... lanazione.it

SICUREZZA • Nottata tranquilla in centro storico. Siamo alle solite, rissa in zona Corso del Popolo al Bar San Marco. *in aggiornamento - facebook.com facebook

Tornusciolo aderisce al Comitato remigrazione: «Sicurezza al centro. Avanti con la proposta di legge» - Il Giunco x.com