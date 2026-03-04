Torna caccia all’affare per un weekend all’insegna del vintage e second hand

Il 7 e 8 marzo si terrà la fiera “Caccia all’affare”, un evento dedicato agli appassionati di vintage e prodotti di seconda mano. Durante il weekend, i visitatori potranno scoprire una vasta selezione di oggetti e abbigliamento usato, con possibilità di acquisto dirette presso gli stand allestiti. L’evento si svolge in una location dedicata alla promozione del commercio alternativo.

Si svolgerà il 7 e 8 marzo la fiera caccia all’affare e offrirà a tutti gli appassionati un’occasione unica di esplorare il mondo del vintage e del second hand. Negli ultimi anni, il commercio del vintage ha vissuto un forte incremento, attirando non solo collezionisti, ma anche giovani alla ricerca di pezzi unici e sostenibili. Il second hand si sta affermando come una scelta consapevole, permettendo di coniugare stile e sostenibilità. L’attenzione verso un consumo più responsabile ha portato a una riscoperta di oggetti del passato, rendendo il vintage una vera e propria tendenza. Caccia all’affare non è solo un mercato, ma un’esperienza. Con ingresso e parcheggio gratuiti, i visitatori potranno passeggiare tra le numerose bancarelle, scoprendo articoli unici e affascinanti. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Sabato 7 e domenica 8 marzo torna il "Mercatissimo", l'appuntamento dedicato al riuso promosso dal Gruppo di preghiera di Montepaolo.

Sabato 28 e domenica 29 marzo Garage Sale, il mercato etico dedicato al riuso, al vintage e all'artigianato, torna ad animare la Darsena di Ravenna...

