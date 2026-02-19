Tegola Torino infortunio muscolare per Adams | gara col Milan a rischio?

Il Torino ha annunciato che Ché Adams si è infortunato muscolarmente durante l’allenamento, mettendo a rischio la sua presenza contro il Milan. L’attaccante scozzese ha accusato dolore e i medici hanno diagnosticato uno stiramento che richiederà tempi di recupero. La squadra torinese dovrà trovare alternative in attacco per la prossima partita. La società non ha ancora comunicato la durata dell’assenza, ma la sua assenza potrebbe pesare sulla strategia di gara. La sfida contro i rossoneri si avvicina.

Brutte notizie in casa Torino. Marco Baroni perde un titolare in un momento non semplice della stagione. L'attaccante scozzese Ché Adams si deve fermare per un problema muscolare che lo terrà lontano dal campo per diverso tempo. Secondo il comunicato ufficiale diramato dal club granata, si tratta di un infortunio al soleo della gamba destra. Gli esami strumentali hanno evidenziato un interessamento distrattivo parziale del muscolo, una problematica delicata che potrebbe costringere l'attaccante a uno stop di circa 3 o 4 settimane. Il centravanti granata salterà dunque i prossimi impegni di campionato e resta in forte dubbio anche per la sfida contro il Milan in programma tra un mese.