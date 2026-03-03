Roma | in bici con droga e contanti su lungomare Tor San Lorenzo arrestato 57enne

Un uomo di 57 anni residente a Pomezia è stato arrestato dai carabinieri di Marina Tor San Lorenzo mentre pedalava lungo il lungomare di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma. Durante il controllo, i militari hanno trovato droga e contanti con sé. L’arresto è stato effettuato sul momento e l’uomo ora si trova in stato di fermo.

Un uomo di 57 anni è stato arrestato a Tor San Lorenzo con droga e contanti. Scoperta durante un controllo dei carabinieri. Un uomo di 57 anni, residente a Pomezia, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Marina Tor San Lorenzo mentre transitava in bicicletta sul lungomare di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma. L’arresto è avvenuto in seguito all’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un servizio di controllo del territorio, gli agenti hanno notato il comportamento sospetto dell’uomo, che ha tentato di eludere il controllo, destando così l’attenzione dei militari. Successivamente, i carabinieri hanno deciso di effettuare un approfondimento tramite una perquisizione personale. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

