FantaSanremo 2026 TonyPitony canta Scapezzolate | chi è l’uomo dietro la maschera di Elvis

Il FantaSanremo 2026 ha scelto la sua colonna sonora ufficiale e la firma porta un nome che sta conquistando il pubblico italiano: TonyPitony. Il brano Scapezzolate è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e rappresenta il soundtrack perfetto per milioni di fantallenatori che si preparano a vivere la nuova edizione del festival più amato d'Italia. La scelta di TonyPitony arriva in un momento di grande fermento per il fantasy game, che a trenta giorni dall'inizio del Festival registra un incremento del 20% di squadre iscritte rispetto allo stesso periodo del 2025.

FantaSanremo 2026: TonyPitony firma la sigla ufficiale del giocoFantaSanremo 2026 presenta la sua sigla ufficiale, firmata da TonyPitony, in vista della prossima edizione del gioco.

