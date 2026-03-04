Tolleranza zero per chi abbandona rifiuti | 47 multe in 60 giorni

Da inizio anno, in poco più di due mesi, la polizia locale ha emesso 47 multe a persone sorprese mentre abbandonavano rifiuti per strada. L’azione delle autorità si concentra sul contrasto a comportamenti illeciti legati alla gestione dei rifiuti, con controlli intensificati sul territorio per reprimere questa pratica. Le sanzioni sono state applicate a cittadini individuati mentre lasciavano materiali di scarto in aree pubbliche.

A Monza l'abbadono dei rifiuti è diventata un'emergenza. Ma il Comune corre ai ripari, con maggiori controlli (anche grazie alle fototrappole) Il 2026 è iniziato da poco più di due mesi. Ma in questo breve lasso di tempo gli agenti della polizia locale hanno già pizzicato e sanzionato 47 cittadini che avevano abbandonato i rifiuti per strada. Dall’inizio dell’anno il Nucleo ambiente della polizia locale ha effettuato 119 controlli mirati in punti specifici soggetti ad abbandoni o errati conferimenti di rifiuti, circa due al giorno. Ispezioni nate dalle segnalazioni dei cittadini, ma anche da parte delle attività di controllo dei vigili. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Genova: Polizia Locale inflessibile, multe e indagini per chi abbandona rifiuti, anche sospensione patente.Genova sta rispondendo con fermezza all’emergenza abbandono di rifiuti, con un’ondata di multe e indagini che mira a contrastare un fenomeno in...

Pugno duro contro chi abbandona i rifiuti: ancora multe e denunce (con sospensione patente)Gli ultimi episodi a Molassana e Marassi in Val Bisagno, ma fioccano le sanzioni in tutta la città nelle ultime settimane Proseguono i controlli...

