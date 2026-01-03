Todi l' annuncio della giunta Ruggiano | Aliquota Irpef ridotta anche nel 2026

La giunta Ruggiano di Todi ha annunciato che anche nel 2026 sarà mantenuta l’aliquota Irpef ridotta. Dal 2017, le aliquote sono state progressivamente abbassate dallo 0,80 allo 0,61, generando un risparmio complessivo di oltre 516mila euro per i cittadini. Questa misura si inserisce nell’impegno dell’amministrazione di sostenere le famiglie e i residenti del territorio attraverso politiche fiscali mirate.

"Ancora una diminuzione dell'addizionale Irpef per i residenti nel comune di Todi. Dal 2017 a oggi abbiamo ridotto le aliquote dallo 0,80 allo 0,61, lasciando così nelle tasche dei cittadini nel 2026 oltre 516mila euro". Ad annunciarlo è Elena Baglioni, l'assessore al bilancio della giunta di.

Todi, abbassata l’addizionale comunale Irpef per il 2026 - Ancora una diminuzione dell'addizionale Irpef per i residenti nel comune di Todi. orvietosi.it

