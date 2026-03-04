Tirapugni con lama nascosta e un 25enne ferito | lecchese finisce in carcere

Un uomo di 30 anni del Lecchese è stato arrestato dai carabinieri e portato in carcere a Sondrio nella mattina di mercoledì 4 marzo. L’arresto è scaturito da una lite in cui avrebbe colpito un conoscente con un oggetto contundente, nascondendo addosso un tirapugni con lama a scomparsa. Durante l’intervento dei militari, il 25enne ferito è stato soccorso e trasportato in ospedale.

Entrambi i protagonisti della vicenda, avvenuta in un'abitazione privata, erano gravati da precedenti penali. Sequestrata l'arma impropria Come riportato da SondrioToday.it, tutto ha avuto inizio poco prima delle 10, quando il personale del servizio di emergenza sanitaria 118 ha allertato le forze dell'ordine mentre stava prestando soccorso a un uomo trovato ferito in contrada Zarri. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Chiesa in Valmalenco e del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia di Sondrio, che hanno trovato la vittima, un 25enne originario della zona bergamasca, con ferite lacerocontuse all'addome e a un braccio. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

