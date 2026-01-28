Tirapugni con attivazione di scarica elettrica sfollagente e un bastone con lama | la scoperta nel cuore del Vomero

La Polizia di Napoli ha denunciato un uomo di 58 anni nel quartiere Vomero. Durante una perquisizione, gli agenti hanno trovato in suo possesso uno sfollagente, un bastone con lama e un’arma con scarica elettrica. L’uomo è stato fermato e denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere.

La Polizia di Stato ha denunciato un 58enne napoletano per porto di armi od oggetti atti ad offendere.In particolare, gli agenti del commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare sabato pomeriggio in piazza Cosimo Fanzago, hanno notato l'uomo aggirarsi con atteggiamento sospetto. I poliziotti lo hanno controllato, trovandolo in possesso di un tirapugni con attivazione di scarica elettrica, di uno sfollagente e di un bastone animato con una lama di 40 cm.

