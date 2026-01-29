Corso ai nastri di partenza | aperte le iscrizioni per diventare guardia ecologica volontaria

Il corso per diventare guardia ecologica volontaria a Forlì sta per partire. Le iscrizioni sono aperte fino al 28 febbraio e sono gratuite. Il Raggruppamento Guardie Ecologiche Volontarie organizza il percorso formativo, che permette a chi vuole aiutare l’ambiente di entrare in azione.

Il Raggruppamento Guardie ecologiche volontarie di Forlì organizza un corso gratuito per diventare guardia ecologica volontaria (Gev), con possibilità di iscrizione entro il 28 febbraio. Il programma del corso di 83 ore, si articola in 60 ore di lezioni teoriche e 8 di esercitazioni pratiche che.

