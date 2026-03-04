TikTok scarta la crittografia end-to-end | rischio privacy

TikTok ha deciso di non adottare la crittografia end-to-end nei messaggi diretti, una scelta che si distingue rispetto ad altre piattaforme che invece proteggono maggiormente la privacy degli utenti. La mossa ha suscitato attenzione tra gli esperti e gli utenti, poiché il social network mantiene la possibilità di accedere ai contenuti delle conversazioni senza dover ricorrere a sistemi di sicurezza avanzati. La decisione riguarda esclusivamente i messaggi privati, lasciando invariati altri aspetti della sicurezza della piattaforma.

La decisione di TikTok di non implementare la crittografia end-to-end nei messaggi diretti segna una frattura netta rispetto agli standard del settore. L'azienda ha confermato ufficialmente questa scelta durante un briefing sulla sicurezza tenutosi presso la sede londinese, spiegando che l'obiettivo è proteggere gli utenti più vulnerabili mantenendo l'accesso alle autorità competenti. Questa posizione pone la piattaforma in controtendenza rispetto a competitor come WhatsApp e Signal, che hanno adottato la cifratura completa come norma. La motivazione dichiarata riguarda la capacità dei team di sicurezza di intervenire su segnalazioni di comportamenti dannosi, ma il nodo cruciale rimane il legame con ByteDance e le implicazioni per i governi occidentali.