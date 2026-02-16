Apple testa la cifratura end-to-end rcs su iphone senza supporto android
Apple ha avviato un test sulla cifratura end-to-end dei messaggi RCS, causando sorpresa tra gli utenti iPhone. La novità arriva con la beta di iOS 26.4, che permette di provare questa funzione in modo limitato sui dispositivi Apple, senza coinvolgere Android. La scelta di Apple di esplorare questa tecnologia si riflette in un aggiornamento che mira a rafforzare la sicurezza delle comunicazioni.
l' aggiornamento ios 26.4 beta introduce la possibilità di testare la cifratura end-to-end sui messaggi rcs, con una disponibilità limitata ai dispositivi apple. la funzione non è ancora attiva nella versione pubblica, e i dettagli indicano che verrà resa disponibile in seguito per specifici dispositivi e operatori. l'analisi seguente sintetizza cosa comporta questa beta e quali sviluppi attendersi. ios 26.4 beta: cifratura end-to-end per rcs in test. nella beta si procede con test della cifratura end-to-end per i messaggi rcs, ma la funzione è non disponibile nella release corrente. l'attivazione definitiva avverrà in un aggiornamento futuro del sistema operativo per ios, ipadOS, macOS e watchOS, su dispositivi e operatori selezionati.
