Adesso basta solo musica intanto Baby Gang si prende un’altra condanna | la strana pistola in hotel e la scusa raccontata ai carabinieri

Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, colleziona un’altra sentenza. Il gup Chiara Valori del Tribunale di Milano lo ha condannato a 2 anni e 8 mesi con rito abbreviato per ricettazione e detenzione illegale di una pistola clandestina con matricola abrasa. Il trapper 24enne era presente in aula al settimo piano del Palagiustizia milanese. Dopo il verdetto, raggiunto grazie alle indagini della pm Maura Ripamonti, si è sbilanciato in una promessa: «Adesso basta, solo musica». La difesa, curata dall’avvocato Niccolò Vecchioni, potrà presentare appello, nella speranza che il musicista riesca a tenersi lontano dai guai. Il quadro giudiziario di Baby Gang è già particolarmente articolato. 🔗 Leggi su Open.online

