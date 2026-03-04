’The Cream of Clapton’ al Giglio Cinquant’anni di grande musica Suonare con lui? Bello e divertente

Lunedì 23 marzo alle 21 al Teatro del Giglio si tiene l’anteprima del Lucca Summer Festival con il concerto del progetto “The Cream of Clapton Band”. Quattro musicisti di livello internazionale eseguono brani del repertorio di Eric Clapton, offrendo al pubblico un’interpretazione fedele e coinvolgente della sua musica. L’evento celebra i cinquant’anni di carriera dell’artista e promette una serata dedicata alla grande musica.

Affascinante anteprima del Lucca Summer Festival, lunedì 23 marzo alle ore 21 al Teatro del Giglio: il concerto del progetto “The Cream of Clapton Band“ vedrà in scena quattro tra i migliori musicisti della scena internazionale proporre brani del repertorio di Eric Clapton. La mente è Nathan East, storico bassista di Eric per quarant’anni, accompagnato dal batterista Steve Ferrone, anche lui collaboratore di Clapton in diverse occasioni: la band è completata dal chitarrista e cantante Will Johns, nipote di Clapton e Noah East, tastierista e figlio di Nathan, che abbiamo intervistato alla viglia del tour italiano. Quale scaletta dobbiamo aspettarci? "Sarà una sorpresa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

