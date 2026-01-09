Il 19 marzo 2026, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si esibirà The Cream of Clapton Band, un ensemble composto da musicisti che hanno condiviso con Eric Clapton decenni di esperienza, concerti e registrazioni. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo le più celebri melodie di uno dei più grandi chitarristi di sempre, interpretate da artisti che conoscono a fondo la sua musica e la sua storia.

Quando a interpretare la musica di Eric Clapton sono i musicisti che hanno scritto la storia assieme a lui, condividendo decenni di concerti, incisioni e momenti fondamentali della sua carriera, il risultato va oltre il concetto di tributo. Nasce proprio da qui The Cream of Clapton Band: da una super band di assoluto livello internazionale composta da Nathan East, Steve Ferrone, Will Johns e Noah East, legati a Clapton da rapporti artistici e personali che ne hanno definito il suono nel tempo. The Cream of Clapton Band è un progetto riconosciuto e sostenuto dallo stesso Eric Clapton, pensato per restituire dal vivo l’intensità e il coinvolgimento delle sue performance musicali, senza imitazioni né sovrastrutture, ma attraverso la qualità dell’esecuzione e la complicità tra musicisti che parlano lo stesso linguaggio. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - The Cream of Clapton Band: 19 marzo 2026 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

