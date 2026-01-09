The Cream of Clapton Band | 19 marzo 2026 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine
Il 19 marzo 2026, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, si esibirà The Cream of Clapton Band, un ensemble composto da musicisti che hanno condiviso con Eric Clapton decenni di esperienza, concerti e registrazioni. Un’occasione unica per ascoltare dal vivo le più celebri melodie di uno dei più grandi chitarristi di sempre, interpretate da artisti che conoscono a fondo la sua musica e la sua storia.
Quando a interpretare la musica di Eric Clapton sono i musicisti che hanno scritto la storia assieme a lui, condividendo decenni di concerti, incisioni e momenti fondamentali della sua carriera, il risultato va oltre il concetto di tributo. Nasce proprio da qui The Cream of Clapton Band: da una super band di assoluto livello internazionale composta da Nathan East, Steve Ferrone, Will Johns e Noah East, legati a Clapton da rapporti artistici e personali che ne hanno definito il suono nel tempo. The Cream of Clapton Band è un progetto riconosciuto e sostenuto dallo stesso Eric Clapton, pensato per restituire dal vivo l’intensità e il coinvolgimento delle sue performance musicali, senza imitazioni né sovrastrutture, ma attraverso la qualità dell’esecuzione e la complicità tra musicisti che parlano lo stesso linguaggio. 🔗 Leggi su Udine20.it
