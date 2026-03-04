terza categoria coppa provinciale stasera il slorenzo in finale con il forte

Stasera si disputa la finale della ventottesima edizione della Coppa provinciale, il torneo che coinvolge le squadre di terza categoria. Il S. Lorenzo e il Forte si sfidano per conquistare il trofeo, in una partita che chiude il torneo dedicato al Memorial Pierluigi Simi, Giancarlo Davini e Enrico De Nicola, figure di rilievo della

E’ la sera della finale della ventottesima edizione della Coppa provinciale, quinto " Memorial Pierluigi Simi-Giancarlo Davini-Enrico De Nicola ", tre figure iconiche della "Figc" lucchese, scomparse alcuni anni fa. Alle 20.30, allo stadio "Maggi e Matteucci" di Capezzano Pianore si affronteranno Sporting Fortedeimarmi e San Lorenzo. La formazione di Alessio Guerra (foto) è arrivata a questo appuntamento battendo al primo turno il Farneta con un secco 4-0 ed il Lucca Ovest con un 3-0. Nei quarti di finale i biancorossi hanno affrontato il San Vito e lo Spianate, vincendo, rispettivamente, per 3-0 e 2-0. La semifinale li ha visti contrapposto all’Atletico Peñarol; ma, al campo di Bolognana, il San Lorenzo si è imposto grazie alla rete di Pavan ed alla doppietta di Pellegrini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - TERZA CATEGORIA. Coppa provinciale. Stasera il S.Lorenzo in finale con il Forte

