TERZA CATEGORIA Coppa provinciale Stasera il SLorenzo in finale con il Forte
Stasera si disputa la finale della ventottesima edizione della Coppa provinciale, il torneo che coinvolge le squadre di terza categoria. Il S. Lorenzo e il Forte si sfidano per conquistare il trofeo, in una partita che chiude il torneo dedicato al Memorial Pierluigi Simi, Giancarlo Davini e Enrico De Nicola, figure di rilievo della
E’ la sera della finale della ventottesima edizione della Coppa provinciale, quinto " Memorial Pierluigi Simi-Giancarlo Davini-Enrico De Nicola ", tre figure iconiche della "Figc" lucchese, scomparse alcuni anni fa. Alle 20.30, allo stadio "Maggi e Matteucci" di Capezzano Pianore si affronteranno Sporting Fortedeimarmi e San Lorenzo. La formazione di Alessio Guerra (foto) è arrivata a questo appuntamento battendo al primo turno il Farneta con un secco 4-0 ed il Lucca Ovest con un 3-0. Nei quarti di finale i biancorossi hanno affrontato il San Vito e lo Spianate, vincendo, rispettivamente, per 3-0 e 2-0. La semifinale li ha visti contrapposto all’Atletico Peñarol; ma, al campo di Bolognana, il San Lorenzo si è imposto grazie alla rete di Pavan ed alla doppietta di Pellegrini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Terza categoria. Coppa provinciale. S.Lorenzo in finaleSarà San Lorenzo - Sporting Fortedeimarmi la finale della Coppa provinciale di Terza categoria.
Terza Categoria, Monti–Fosdinovo: tutto pronto per la finale di Coppa ProvincialeMonti e Fosdinovo in Finale: Una Coppa Provinciale che Accende la Lunigiana Avenza (Massa Carrara) – Mercoledì 18 febbraio, allo stadio "Paolo...
Calcio Coppa di Terza. Oggi finalissima tra Monticchiello e QuercegrossaGrande attesa per la finalissima della Coppa Provinciale di terza categoria in programma stasera alle 20,30 a Monteroni: si ...
Calcio: Terza categoria. Stasera finale di Coppa a Capezzano. Sporting Forte contro San LorenzoIn campionato è stata la giornata delle stazzemesi: il Retignano fa suo il derby nel girone di Lucca, il Terrinca vince 2-0 nell'apuano.
