terza categoria coppa provinciale slorenzo in finale

San Lorenzo ha conquistato la finale della Coppa provinciale di Terza categoria battendo 3-0 l’Atletico Peñarol nella semifinale di mercoledì sera al

Sarà San Lorenzo - Sporting Fortedeimarmi la finale della Coppa provinciale di Terza categoria. Nella semifinale di mercoledì sera, al "Turicchi" di Bolognana, il San Lorenzo ha battuto con un secco 3-0 l’Atletico Peñarol. Gli ospiti della Piana hanno iniziato bene, andando in gol con Pellegrini e Pavan, chiudendo il primo tempo in doppio vantaggio. Nella ripresa Pellegrini, autore di una doppietta, ha fissato il punteggio sul 3-0. I padroni di casa hanno provato a rientrare in partita con qualche occasione, ma il portiere biancorosso ha chiuso a doppia mandata la porta. Nell’altra semifinale, tutta versiliese, lo Sporting Fortedeimarmi ha battuto di misura lo Stiava, grazie alla rete di Macchiarini Orlandi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Coppa provinciale. S.Lorenzo in finale

La serata di oggi segna l'ultimo turno dei quarti di finale della Coppa provinciale di Terza Categoria.

I quarti di finale di Coppa Terminati il girone d'andata, le squadre ravennati di Terza Categoria sono pronte a sfidarsi per avanzare nelle fasi decisive.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Coppa Provinciale Terza Categoria. Ieri giornata di semifinali: ecco le finaliste di Arezzo, Firenze e Lucca!; CALCIO DILETTANTI 2025/’26: risultati, classifiche e marcatori delle Coppe; Coppa di Terza Categoria, la finalissima è Sporting Forte dei Marmi – San Lorenzo; Cambia la sede della finale provinciale FIGC della Coppa di Terza Categoria.

Gs Tv – Ore 20,30 la diretta streaming della finale di Coppa Provinciale di Terza CategoriaGrosseto – Alle ore 20.30 Gs Tv – GrossetoSport trasmetterà in diretta la finale della Coppa Provinciale di Terza Categoria tra il Capalbio e la Castiglionese. grossetosport.com

Ufficiale – Finale di Coppa Provinciale di Terza Categoria a PaganicoIl Delegato Provinciale Figc Antonio Papa ha comunicato nel pomeriggio, che per motivi legati all’impraticabilità dell’impianto del Centro Sportivo Frida Bottinelli Brogelli di via Lago di Varano, la ... grossetosport.com

TERZA CATEGORIA, L’ASD ANTELLESE CALCIO CONQUISTA LA FINALE DI COPPA FRINGUELLI. Gran prova della squadra di mister Bugli sul terreno fangoso di Vicchio: si giocherà la finale per alzare la coppa provinciale. - facebook.com facebook