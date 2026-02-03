Durante le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Milano e Cortina, la polizia ha schierato tiratori scelti nei principali siti sportivi. Le forze dell’ordine vogliono garantire la massima sicurezza, considerando anche il rischio terrorismo. La presenza di questi specialisti si aggiunge ai controlli tradizionali e mira a prevenire qualsiasi minaccia durante gli eventi.

Il dispositivo di sicurezza che garantirà protezione nel corso delle settimane delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina si avvarrà anche dell’uso di squadre di tiratori scelti. Eccoli posizionati nei siti olimpici in un video reso pubblico dalla Polizia dello Stato. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Olimpiadi e allarme terrorismo: i tiratori scelti della Polizia nei siti olimpici

In vista delle Olimpiadi Invernali di Milano e Cortina, la Polizia di Stato ha rafforzato la sicurezza nei siti olimpici.

Nei siti olimpici di Milano e Cortina sono scesi in campo artificieri e unità cinofile.

