Terrorismo cyber attacchi immigrazione | la Relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza

Questa mattina è stata presentata alla Camera dei deputati la Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza. La relazione affronta temi come terrorismo, cyber attacchi e immigrazione, fornendo un quadro aggiornato sulle misure adottate e sulle minacce attualmente monitorate. Il documento raccoglie dati e analisi riguardanti le attività di intelligence e le sfide più recenti nel settore della sicurezza nazionale.

È stata presentata questa mattina la Relazione annuale sulla politica dell'informazione per la sicurezza alla Camera dei deputati. Il presidente del Copasir Guerini: "Guerra ibrida sottovalutata". Il sottosegretario alla Presidenza Mantovano: "Attacco cyber su larga scala non compromette soltanto un sistema informatico, ma può rendere indisponibile una quantità considerevole di servizi vitali per la popolazione".