Un attacco informatico contro Jaguar Land Rover ha acceso i riflettori sulla sicurezza digitale nel settore automotive. Questo episodio, inizialmente percepito come un semplice incidente, sta assumendo un ruolo più ampio nel dibattito sulla politica industriale e sulla necessità di rafforzare le difese cibernetiche delle aziende.

© Panorama.it - Cyber attacco a Jaguar Land Rover: cosa succede quando la sicurezza diventa un tema di politica industriale

Ci sono notizie che nascono come cronaca e finiscono come didattica. L’attacco cyber a Jaguar Land Rover sta lentamente facendo questo percorso: da incidente grave a caso di scuola. Non perché sia il primo, né perché sia il più sofisticato in senso tecnico, ma perché, un aggiornamento dopo l’altro, sta mostrando con una chiarezza quasi imbarazzante cosa succede quando una grande organizzazione ad alta digitalizzazione perde il controllo del proprio ecosistema informativo. All’inizio c’era la produzione ferma. Un’immagine facile da capire: le linee che si spengono, le fabbriche che tacciono. Già questo sarebbe bastato a spiegare che nel mondo industriale contemporaneo l’informatica non è un supporto, ma un organo vitale. Panorama.it

