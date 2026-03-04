Terrore all’asilo un uomo si avvicina al bambino e alla sua mamma | il gesto della bidella

In un asilo, un uomo si è avvicinato a un bambino e alla madre che lo accompagnava. La scena si è svolta in pochi secondi, lasciando la madre con una sensazione di lunghezza infinita. La mattina è iniziata con l’ingresso a scuola e i saluti rapidi prima di entrare nelle aule. La bidella ha fatto un gesto che ha attirato l’attenzione di tutti.

La scena si è consumata in pochi istanti, ma per una madre è sembrata interminabile. Una mattina come tante, l’ingresso a scuola, i saluti frettolosi prima di iniziare la giornata. Poi quell’uomo che si avvicina, il passo deciso, lo sguardo puntato su un bambino. “Ero dietro a mio figlio, ho visto un uomo avvicinarsi. Gli ha detto «Ciao bello», inizialmente pensavo fosse un papà, poi ho visto la bidella che è uscita subito e lui è scappato”. La voce della donna è ancora segnata dalla paura, dal timore che qualcosa di molto più grave potesse accadere. L’episodio, ricostruisce Il Messaggero, si è verificato all’interno della scuola materna “Il Germoglio delle Idee”, in via Pietro Marchisio, nel quartiere di Cinecittà Est, a Roma. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: "Viola il divieto e si avvicina alla sua ex": denunciato 22enne

Maestra d’asilo muore dopo un incidente. L’ultimo gesto d’amore: sì alla donazione degli organiPerugia, 28 febbraio 2026 – Un ultimo gesto d’amore che trasforma una tragedia in speranza.

Tutti gli aggiornamenti su Terrore all'asilo un uomo si avvicina....

Temi più discussi: Perugia, fuga di gas all'asilo nido: così le maestre hanno salvato 48 bambini piccolissimi; Rdc, terrore nel Sud Kivu: oltre 170 corpi rinvenuti in fosse comuni; Torna all’asilo e festeggia 6 anni: Un miracolo dopo l’incidente; L’eco di Cutro: tre anni di memoria contro la geometria dell’oblio e del silenzio di Stato.

Torna all’asilo e festeggia 6 anni: «Un miracolo dopo l’incidente»Il piccolo Leonardo era stato investito a Fino Mornasco lo scorso 10 agosto. Per giorni ha lottato per sopravvivere ... laprovinciadicomo.it

Perugia, fuga di gas all'asilo nido: così le maestre hanno salvato 48 bambini piccolissimiPERUGIA - Non è stato un allarme elettronico a far scattare i soccorsi. A salvare la vita a quarantotto bambini dell’asilo nido comunale di Villa Pitignano, tutti tra gli zero ... ilmessaggero.it

Dubai, bloccata anche la "sexy maestra": terrore in mezzo ai missili, ecco il suo racconto facebook

Aostana bloccata a Abu Dhabi: "Notte di terrore, portateci via". "Ora la situazione sta decisamente degenerando". #ANSA x.com