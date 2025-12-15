Viola il divieto e si avvicina alla sua ex | denunciato 22enne

Un giovane di 22 anni è stato denunciato dopo aver violato il divieto di avvicinamento alla sua ex compagna. Nonostante le restrizioni imposte dall'autorità giudiziaria, si sarebbe avvicinato all'ex partner, violando le misure di sicurezza previste per tutelare la donna.

All'ex compagna non avrebbe potuto, dovuto, avvicinarsi. Non poteva farlo perché a suo carico era stato firmato, dall'autorità giudiziaria, un divieto di avvicinamento. Anziché stare alla larga dalla donna, il licatese ventiduenne - forse cercando di tracciare una strada per riallacciare il. Agrigentonotizie.it

