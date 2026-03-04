Un uomo adulto è riuscito a superare il cancello di un asilo a Cinecittà Est e si è avvicinato a un bambino che era con la madre nel cortile. L’intervento decisivo della bidella ha impedito che la situazione degenerasse. La scena si è svolta nel cortile di una scuola materna di Roma, generando momenti di tensione tra i presenti. La polizia è stata subito chiamata sul posto.

Attimi di paura davanti a una scuola materna di Roma: un uomo adulto è riuscito a superare il cancello, entrare nel cortile e avvicinarsi a un bambino mentre era con la madre. La situazione, raccontata dalla donna, si è risolta in pochi istanti grazie al gesto rapido di una collaboratrice scolastica, che ha fatto desistere l’uomo costringendolo alla fuga. “Ero dietro a mio figlio, ho visto un uomo avvicinarsi. Gli ha detto «Ciao bello», inizialmente pensavo fosse un papà, poi ho visto la bidella che è uscita subito e lui è scappato”. Un episodio che, secondo la ricostruzione, ha lasciato nel quartiere un’allerta immediata e un senso di vulnerabilità difficile da cancellare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Terrore all’asilo di Cinecittà Est: uomo entra nel cortile e si avvicina a un bambino, decisivo l’intervento della bidella

Terrore all’asilo, un uomo si avvicina al bambino e alla sua mamma: il gesto della bidellaLa scena si è consumata in pochi istanti, ma per una madre è sembrata interminabile.

Donna trovata morta in via Paruta, la svolta nel video: entra nel cortile con un uomo, lui si allontana da soloUna donna è stata trovata morta lunedì 29 dicembre con dei segni sul collo, seminuda e senza documenti, nel cortile di un edificio privato in via...