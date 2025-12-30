Donna trovata morta in via Paruta la svolta nel video | entra nel cortile con un uomo lui si allontana da solo

Una donna è stata trovata senza vita lunedì 29 dicembre in via Paruta, a Milano. Semiunclata e con segni sul collo, è stata rinvenuta nel cortile di un edificio privato. La polizia sta indagando sulla vicenda, seguendo le immagini di una telecamera che mostrano un uomo entrare nel cortile con la donna e allontanarsi da solo. Le autorità stanno cercando di chiarire le circostanze del decesso.

Una donna è stata trovata morta lunedì 29 dicembre con dei segni sul collo, seminuda e senza documenti, nel cortile di un edificio privato in via Paruta, a Milano. Un giallo su cui. 🔗 Leggi su Leggo.it

