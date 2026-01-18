Terremoto oggi a Messina scossa di magnitudo 4 con epicentro a Militello Rosmarino | avvertita fino a Catania

Oggi a Messina si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4, con epicentro a Militello Rosmarino e ipocentro a 8 chilometri di profondità. La scossa è stata avvertita anche a Catania. Secondo l’Ingv, l’evento sismico rientra nelle attività normali di monitoraggio sismico nella regione. Non sono stati segnalati danni significativi o feriti.

Secondo l’Ingv, la scossa ha avuto intensità pari a magnitudo 4 della scala Richter con epicentro a Militello Rosmarino, in provincia di Messina, e ipocentro a una profondità di 8 chilometri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Terremoto oggi ai Castelli Romani, scossa di magnitudo 2,6 avvertita anche a Roma: epicentro ad Ariccia

Oggi alle 17.20 un terremoto di magnitudo 2,6 è stato registrato ad Ariccia, nei Castelli Romani. La scossa è stata percepita anche a Roma e nelle zone circostanti. L’epicentro si trova in prossimità di Ariccia, senza segnalazioni di danni significativi. Si consiglia di seguire le indicazioni delle autorità e di prestare attenzione a eventuali aggiornamenti.

Terremoto oggi a Messina, scossa di magnitudo 4 avvertita dalla popolazione in Sicilia

Oggi a Messina si è verificata una scossa di terremoto di magnitudo stimata tra 3.8 e 4.3, secondo l’Ingv. L’epicentro è stato localizzato nella provincia di Messina, Sicilia. La popolazione ha avvertito chiaramente il movimento sismico. Si consiglia di seguire gli aggiornamenti ufficiali e adottare le misure di sicurezza previste in caso di eventi sismici.

Terremoto di magnitudo 5.1 al largo della Calabria: la scossa avvertita anche a Messina

Terremoto a Napoli oggi, due scosse ai Campi Flegrei nella mattinata x.com