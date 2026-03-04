Terremoto choc in Italia magnitudo 4.7 | il boato e la scossa che sveglia tutti

Alle 07:05 di questa mattina, un terremoto di magnitudo 4.7 ha scosso l’Italia, provocando un forte boato e una vibrazione intensa che ha svegliato molte persone. La terra ha tremato per alcuni secondi, creando momenti di preoccupazione e scuotendo edifici e strade in diverse zone del paese. Nessuna informazione ufficiale su danni o feriti al momento.

Un risveglio improvviso, scandito da una vibrazione netta e da secondi di apprensione. Alle 07:05 di questa mattina una scossa di terremoto con magnitudo stimata attorno a 4.7 ha fatto tremare case e uffici, sorprendendo molti cittadini ancora tra le mura domestiche. Il movimento tellurico, avvertito distintamente dalla popolazione, si è sviluppato a una profondità di circa 14 chilometri, un dato che contribuisce a spiegare la percezione piuttosto marcata del sisma in superficie. Secondo le rilevazioni ufficiali, l’evento è stato registrato con precisione dagli strumenti di monitoraggio, che hanno consentito di localizzare l’epicentro e definire le prime stime tecniche. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it Terremoto oggi a Macerata, scossa di magnitudo 3.8 sveglia i cittadini nella notte: “Boato e decine di repliche”Il terremoto di oggi con epicentro a Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, preceduto e seguito da una lunga serie di scosse di cui due... Scossa di terremoto fortissima, magnitudo 6: un boato improvvisoUn forte terremoto ha scosso l’oceano Pacifico al largo della costa occidentale degli Stati Uniti, riaccendendo l’attenzione su una delle aree... Contenuti utili per approfondire Terremoto choc Temi più discussi: Donna trovata morta in casa dal marito con un coltello conficcato nel petto, choc a Ferrara; Terremoto choc in Italia, magnitudo 4.7: il boato e la scossa che sveglia tutti; Terremoto nella notte in Italia | è panico. Sciame sismico in Italia dopo terremoto 3.5: 17 scosse ravvicinate fanno alzare l’allertaSciame sismico in Italia: il terremoto riaccende l’allerta tra gli esperti e conferma la necessità di monitoraggio costante del territorio. notizie.it Terremoti in Italia: sappiamo tutto, ma facciamo ancora troppo pocoL’Italia convive da sempre con i terremoti, eppure continua a oscillare tra consapevolezza e rimozione. Sappiamo con precisione sorprendente dove possono verificarsi eventi importanti, conosciamo la ... tomshw.it Sal Da Vinci, la scoperta choc dopo il trionfo a Sanremo: ci mette la faccia (FOTO E VIDEO) facebook