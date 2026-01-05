Terremoto oggi a Macerata scossa di magnitudo 3.8 sveglia i cittadini nella notte | Boato e decine di repliche

Nella notte, un terremoto di magnitudo 3.8 ha interessato la zona di Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata. La scossa principale è stata accompagnata da numerose repliche, alcune oltre magnitudo 3, che hanno causato timore tra i residenti. Sono pervenute diverse segnalazioni di boati e vibrazioni, evidenziando l’intensità di un evento sismico che ha coinvolto la comunità locale.

Il terremoto di oggi con epicentro a Sant'Angelo in Pontano, in provincia di Macerata, preceduto e seguito da una lunga serie di scosse di cui due oltre magnitudo 3 distintamente avvertite dalla popolazione con centinaia di segnalazioni. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

