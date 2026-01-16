Un terremoto di magnitudo 6 ha colpito l’oceano Pacifico al largo della costa occidentale degli Stati Uniti. L’evento ha prodotto un forte boato e ha generato preoccupazione tra le comunità locali. Questa zona, nota per la sua attività sismica, rimane sotto osservazione per eventuali conseguenze o repliche.

Un forte terremoto ha scosso l’oceano Pacifico al largo della costa occidentale degli Stati Uniti, riaccendendo l’attenzione su una delle aree sismicamente più attive del pianeta. La scossa è stata registrata nelle prime ore della giornata, senza al momento segnalazioni di danni o vittime. Secondo quanto comunicato dall’ USGS – Istituto Geofisico Statunitense, il sisma ha raggiunto una magnitudo 6.0. L’evento si è verificato alle 04:25 ora italiana, corrispondenti alle 19:25 ora locale, ed è stato rilevato a una profondità relativamente superficiale. L’ epicentro del terremoto è stato localizzato a circa 295 chilometri a ovest di Bandon, nello Stato dell’ Oregon, in pieno oceano. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Scossa di terremoto fortissima, magnitudo 6: un boato improvviso

